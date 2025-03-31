С курагой, цукатами или изюмом. Какая паска получится самой дешевой

Традиционный рецепт паски включает в себя сухофрукты

Пасха в 2025 году состоится 20 апреля. Большинство уже начинает готовиться к ней, а именно закупать продукты на праздничный стол, искусственные цветы на кладбище. Одним из главных и традиционных блюд точно будет паска.

"Телеграф" решил узнать, какие сухофрукты, а именно курага, изюм и цукаты, окажутся самыми дорогими для приготовления паски. Цены были взяты на продукты с самыми низкими ценами среди предложений в торговых сетях Украины.

Самые дешевые варианты сухофруктов

В "Novus" продают:

изюм 150 граммов за 64,99 гривны;

курагу 175 граммов — 109,00 гривен;

цукаты 100 граммов – 47,99 гривны.

В "Сільпо" такие цены на:

изюм 200 граммов — 39,26 гривны;

курагу 150 граммов – 89,99 гривны;

цукаты 100 граммов – 34,90 гривны.

"АТБ" предлагает купить:

изюм 150 граммов — за 43,40 гривны;

курагу 125 граммов – за 82,80 гривны;

"Auchan" выставил следующие цены:

изюм 150 граммов — 32,90 гривны;

курага 100 граммов — 99,30 гривны;

цукаты 100 граммов – 52,60 гривны.

В "Фора" можно найти:

изюм 100 граммов за 18,90 гривны;

курагу 100 грамм за 49,90 гривны;

цукать микс 100 граммов за 31,90 гривны.

Соответственно, средняя стоимость самого дешевого изюма составляет 39,89 гривны, кураги – 86,2 гривны, а цукатов – 41,85 гривны.

Ранее мы проанализировали, сколько придется отдать за продуктовую корзину для приготовления паски в 2025 году. Оказалось, что цена одной паски составляет 34,09 гривны. Заметьте, что сумма была вычислена без изюма, кураги или цукатов. Если их добавлять, то самой дешевой получится паска с изюмом, средняя цена составит на паску с цукатами, а самой дорогой будет паска, где есть курага.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где купить самые дешевые яйца и сколько еще будет расти цена на них.