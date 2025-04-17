Зеленський закликав до "тиску на російських вбивць" перед мирними переговорами з делегацією Трампа в Парижі

Президент України Володимир Зеленський виступив із жорсткою заявою щодо Росії, закликавши міжнародну спільноту посилити тиск на неї. Це прозвучало напередодні мирних переговорів у Парижі, де мають відбутися консультації з представниками США.

Як передає видання The Telegraph, український лідер наголосив, що РФ використовує кожен день та кожну ніч для вбивств. Способом протистояння цьому є посилення тиску на країну-агресора.

"На вбивць слід тиснути, а життя — підтримувати, щоб завершити цю війну та забезпечити надійний мир", — заявив Зеленський у четвер вранці.

У Париж прибули держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний представник Вашингтона Стів Віткофф для проведення перемовин із представниками Коаліції охочих. Мета переговорів — знайти спільні підходи до завершення бойових дій, попри те, що Європейський Союз наразі відсторонений від основного переговорного процесу. Як зазначає видання, це перші перемовини на такому рівні між західними союзниками та новою адміністрацією Білого дому з лютого. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер участі у переговорах не братиме.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський попередив про ймовірність нових ударів Росії під час великодніх свят та в наступний період. За його словами, така загроза підтверджується даними, які надходять від українських спецслужб і розвідки.