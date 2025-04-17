Путін роздав медальки: дісталося навіть російському рабину

Усі підтримують режим Кремля

Очільник Росії Володимир Путін нагородив кількох осіб за особливі заслуги і не тільки. До списку "щасливчиків" потрапив навіть рабин.

Про це повідомляють росЗМІ. Зазначається, що відповідні укази Путіна з'явились на урядовому порталі 17 квітня.

Директорку департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ (МЗС) РФ Марію Захарову нагородили орденом "За заслуги перед Батьківщиною" IV ступеня.

Марія Захарова

"За внесок у реалізацію зовнішньополітичного курсу Російської Федерації та багаторічну сумлінну дипломатичну службу нагородити орденом "За заслуги перед Батьківщиною" IV ступеня Захарову Марію Володимирівну", — йдеться у документі.

Зауважимо, що Захарова відома своїми абсурдними заявами щодо України та робою на російську пропаганду. До прикладу, вона казала, що будь-яка присутність іноземних військ в Україні незалежно від прапора, вивісок розглядатиметься як загроза безпеці Росії.

Також Путін нагородив головного рабина Росії Берла Лазара орденом Пошани. Лазар неодноразово публічно підтримував кремлівський режим та владу Путіна.

Берла Лазар

"За заслуги у забезпеченні діяльності Ради щодо взаємодії з релігійними об'єднаннями при президенті Російської Федерації нагородити орденом Пошани Лазара Пінхоса Берела – головного рабина Централізованої релігійної організації ортодоксального іудаїзму "Федерація єврейських громад Росії", місто Москва", – йдеться у документі.

Співачка Тетяна Буланова також отримала медаль від Путіна "За роботу в культурі та мистецтві". Вона має звання заслуженої артистки Росії та казала, що їй "не соромно жити в Росії".

Тетяна Буланова

"Нагородити Буланову Тетяну Іванівну, артистку-вокалістку товариства з обмеженою відповідальністю "Майстерня шоу-програм пародії та гумору "Пластилінова ворона"", медаллю "За роботу у культурі та мистецтві"", — йдеться в указі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін "втюхав" росіянам казочку про німця, який втік від геїв із Європи.