У центрі Києва поліція оштрафувала відомого художника: що сталося

Штраф водій сплатив на місці

Увечері 17 квітня ЗМІ повідомили, що на бульварі Лесі Українки поліція зупинила відомого блогера та художника Сергія Пояркова. Названою причиною було перевищення швидкості.

"Телеграф" зв’язався із Сергієм Поярковим і особисто дізнався у нього, що сталося насправді. Він розповів, що він дійсно перевищив швидкість на своєму триколісному автомобілі Polaris Slingshot і заплатив штраф у розмірі 300 гривень.

Оскільки у ЗМІ заявляли, що нібито Поярков "нахабно спілкувався з поліцейськими та комусь телефонував", наш кореспондент уточнив у художника цей момент. Той відповів таке:

- Ні, брехня повна. Я на місці сплатив штраф дуже швидко. Хлопці, до речі, молодці, миттєво все зробили. Ми класно поспілкувалися, поговорили про автомобіль. Брехня повна. Я ніколи з поліцейськими не лаюся, вони виконують свою роботу, а сенс?

Крім того, співрозмовник розповів нам, звідки у нього з’явився такий автомобіль. За словами Пояркова, він їздить оригінальним триколісним спорткаром Polaris Slingshot.

Штраф митець сплатив на місці через термінал.

— Поки один виписував, другий пішов по термінал. Дуже швидко. Запропонували на місці. Я карткою сплатив. Хлопці поводилися настільки ввічливо, що мені здається, у нас — Європа.

До речі, проводити перевірку за допомогою драгера йому не пропонували.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що голий чоловік закидав фекаліями поліцейських до Коломиї. Ця подія потрапила на відео.