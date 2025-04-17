Понад 20% українців готові залишити країну: які реальні причини

Аналітики назвали 5 головних причин потенційного виїзду громадян з України

Потенційна нова хвиля міграції з України не спричинена незначними змінами на фронті чи короткочасними відключеннями світла. Вона можлива лише в разі серйозніших потрясінь, таких як масштабні обстріли або різке просування ворога.

Про це повідомила заступниця директора Інституту поведінкових досліджень American University Kyiv Наталя Заїка. Проведене на початку 2025 року дослідження, показало, що українці адаптувалися до нинішніх умов у країні. Навіть тривалі блекаути чи загострення бойових дій не стали вирішальними факторами для ухвалення рішення про виїзд.

"Лише різка зміна на фронті, його просування або дуже значне посилення обстрілів, що призведе, наприклад до довгих 12-годинних блекаутів, суттєвих руйнувань, збільшить частку людей, які будуть виїжджати. Ще в минулому році виникло відчуття, що відбулася певна адаптація до реальності", — сказала Заїка.

Опитування, проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова в січні 2025 року, показало, що 21% українців готові виїхати за кордон, якщо буде скасовано обмеження на виїзд чоловіків. Ще 9% — вагаються у своїх намірах, тоді як 70% респондентів заявили, що не хочуть залишати Україну.

Чому можуть виїжджати

Серед основних причин для потенційної еміграції українці називали:

відсутність перспектив для особистого розвитку (30,5%);

загрозу життю через бойові дії (29%);

недостатню соціальну підтримку з боку держави (29%);

бажання возз’єднатися з родиною (26%);

необхідність евакуювати близьких, які потребують опіки (23%).

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому українські чоловіки виїжджають за кордон та як відбувається виїзд. Аналітики назвали 2 причини.