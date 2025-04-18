Не надумайте садити ці 6 овочів поряд з томатами: урожаю буде "гаплик"

Враховуйте, що з 6 культурами помідори не потішать урожаєм

При плануванні посадок помідорів, які з кожним роком тільки дорожчають, важливо враховувати сумісність рослин. Це забезпечить їм здорове зростання та високий урожай. Деякі овочі можуть негативно впливати на помідори через конкуренцію за ресурси, поширення хвороб чи шкідників.

При посадці овочів у відкритий ґрунт важливо враховувати не лише терміни посіву, а й сумісність рослин. Наприклад, томати вживаються далеко не з усіма культурами. Про це пише express.

Що не можна садити біля помідорів

Картопля та баклажани

Вони схильні до тих же хвороб і шкідників, що і помідори. Якщо одна рослина заражена, висока ймовірність, що постраждають й інші. Картопля здатна передавати томатам шкідників, наприклад жуків, а також небезпечну хворобу – фітофтороз.

Кабачки та огірки

Густе листя цих рослин затіняє ґрунт, через що воно висихає повільніше, ніж у місцях, де ростуть помідори. Це підвищує ризик зараження борошнистою росою всіх трьох культур.

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Капуста

Ця рослина з сімейства хрестоцвітих може уповільнювати ріст томатів, оскільки обидві культури конкурують за ті самі поживні речовини. Ба більше, капуста виділяє хімічні сполуки, здатні перешкоджати засвоєнню мікроелементів помідорами із ґрунту.

Кукурудза

Теж не найкращий сусід для помідорів. Кукурудзяна совка здатна пошкодити сусідів, тому висаджувати ці культури не рекомендується.

Нагадаємо, що на городі важливе грамотне сусідство різних рослин. Раніше "Телеграф" писав, що не можна садити біля картоплі, моркви, перцю та інших овочів.