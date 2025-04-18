Є одна умова. Стало відомо, як демобілізуватимуть військових, що воюють з 2022 року

В Міноборони працюють над тим, аби доукомплектувати підрозділи на передових позиціях

Військовослужбовців Сил оборони, які беруть участь у боях проти військ Росії із 2022 року, поступово виводитимуть із фронту. Але треба накопичити людський ресурс, аби була заміна підрозділів.

Про це перед відходом з посади заявив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. З такою заявою він виступив 18 квітня під час години запитань до уряду у Верховній Раді, пише NV.

"Завершується напрацювання механізму в разі необхідного надходження людського ресурсу для підготовки і заміни військ, які виконують сьогодні завдання в районах бойових дій, — щодо поступової заміни, починаючи з тих військовослужбовців, які вже виконують завдання з 2022 року", — повідомив генерал Гаврилюк.

За його словами, виведення військовослужбовців можна буде здійснити тільки тоді, коли накопичиться людський ресурс для підготовки та заміни підрозділів, які воюють із 2022 року.

"Бусифікація — це ганебне явище, і ми робимо все для того, щоб уникнути цього", — сказав Гаврилюк.

Окрім цього, він зазначив, що в Міноборони працюють над тим, аби доукомплектувати підрозділи на передових позиціях. Зокрема, для цього розглядається можливість створення підрозділів із військовослужбовців віком від 18 до 24 років, які поповнили Сили оборони України за контрактом.

"Відкрито рекрутингові центри, і проводиться робота із залучення іноземців для виконання завдань у районах бойових дій на нашій території. У нас на сьогодні вже діє понад 50 рекрутингових центрів по областях і містах України для залучення на добровільній основі також громадян України. Робота в цьому напрямку ведеться", — підсумував Гаврилюк.

Демобілізація в Україні — що відомо

Наразі в Україні немає затвердженого порядку демобілізації військових. Питання звільнення військовослужбовців, які служать з перших днів повномасштабної війни, досі залишається невизначеним.

У квітні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що близько 350 тисяч військових, які служать з 2022 року, могли б бути звільнені. Однак заявив, що повна демобілізація залишається неможливою через поточну ситуацію на фронті.

Наразі Міністерство оборони розробило механізм ротації, як альтернативу демобілізації: після 90 днів участі в бойових діях військовий має право на кількамісячний відпочинок. Цей підхід покликаний зберегти боєздатність армії та підтримати моральний стан військових.

Раніше "Телеграф" писав, що після скасування воєнного стану загальна мобілізація в Україні не повинна продовжуватись, тому що державний бюджет навряд чи витримає таке напруження. Однак через небажання РФ укладати мир, навряд чи 2025-й стане роком закінчення війни.