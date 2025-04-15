Можно ли в 60 при зарплате в 15 тыс. грн получать пенсию не ниже 10 тыс. грн

Украинец претендует на пенсию в 10 тыс. грн, если имеет зарплату от 23 тыс. грн и страховой стаж от 40 лет

Чтобы иметь достойную пенсию, необходимо наработать норму страхового стажа, достичь пенсионного возраста, а также получать значительную зарплату. А хватит ли 15 тысяч гривен дохода для 60-летнего украинца, чтобы тот получал от 10 000 гривен пенсии в 2025.

Чтобы узнать это, "Телеграф" решил использовать специальный пенсионный калькулятор. Согласно ему, чтобы 60-летнему украинцу в текущем году, который имеет ежемесячную зарплату в 15 тысяч гривен, оформить пенсионную выплату в 10 тысяч гривен, нужно наработать 59 лет страхового стажа. То есть он должен трудоустроиться в один год, что невозможно.

Однако 10 тысяч гривен пенсии могут начисляться тем, кто в 60-летнем возрасте имеет 40 лет стажа и 23 тысячи гривен зарплаты.

Есть еще один вариант, когда государство будет выплачивать пожилому лицу 10 тысяч гривен пенсионного начисления. Для этого украинцу в 60 лет нужно иметь от 32 лет стажа, то есть норму в 2025 году, согласно данным Пенсионного фонда, и получать 29 000 гривен зарплаты.

Заметьте, что выплата на отдыхе высчитывалась на общих условиях. Кроме того, лицо не относилось к льготным категориям населения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцам могут пересчитать пенсию. Для этого им нужно подать заявление в ПФУ.