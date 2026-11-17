Депутат очікує посилення контролю за військкоматами та зменшення "бусифікації"

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Масштабної реформи ТЦК не очікується, проте можливе запровадження великих штрафів для працівників структури за порушення. Зміни до законів мають зробити роботу територіальних центрів комплектування відкритішою та підконтрольнішою, вважає народний депутат від фракції "Батьківщина", член комітету з нацбезпеки і оборони Вадим Івченко.

Про це нардеп розповів в інтерв’ю "Телеграфу": Великої реформи ТЦК не чекайте, але зміни в мобілізації будуть: в Раді розповіли, що буде з ухилянтами і СЗЧ

Серед підстав для штрафів депутат назвав недотримання закону про мобілізацію.

"Великі штрафи, якщо вони не будуть носити бодікамери і фактично порушувати закон про мобілізацію під час затримання людей. Сподіваюсь, спостерігатиметься зменшення "бусифікації" і збільшення рекрутингу", – каже Івченко.

За словами Івченка, страх бути затриманим групою оповіщенні буде зникати. Сприятиме цьому те, що людина може самостійно обрати підрозділ, строк служби та посаду.

Людина, яка затримана групою оповіщення, фактично може піти в той підрозділ, в який вона захоче, і на стільки часу, на скільки вона захоче, і на ту посаду, на яку вона захоче. Ніхто її не кине на передову Вадим Івченко, нардеп

За словами Івченка, вже зараз зменшується кількість випадків самовільного залишення частини та водночас збільшується кількість реальних рекрутерів.

У жовтні оприлюднили внутрішню інструкцію щодо взаємодії поліції та ТЦК, яка систематизувала чинні норми. За описаним у ній порядком затримувати громадян мала право лише поліція, яка повинна була складати протокол і вести відеозапис.

Як повідомляв "Телеграф", для підприємств паливно-енергетичного комплексу та оборонно-промислового комплексу зберегли квоту бронювання 95%. Частина компаній втратить критичність і змушена буде заново її доводити.