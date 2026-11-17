Зона опадів змінюватиметься щодня: прогноз на 22–24 листопада

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Снігопади в Україні можливі вже у листопаді. Перший сніг вже завітав у деякі українські регіони, після 22 листопада ймовірно більш значне випадіння снігу, яке триватиме протягом трьох днів.

Про це свідчать прогнози опадів метеосайта ventusky. Сніг на картах позначений білими цятками. Варто зазначити що довгострокові прогнози не завжди точні, проте відображають погодні тенденції.

Вже у неділю, 22 листопада, сніг прогнозують на заході та півночі України, а 23–24 листопада він охопить також частину центральних і східних областей. Опади розподіляться нерівномірно: сніжитиме місцями, а не на всій території зазначених регіонів. 25 листопада снігова погода залишить Україну, лише місцями можуть пролітати окремі сніжинки.

22 листопада сніг очікується місцями у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Окремі осередки є в Карпатському регіоні, а на півночі та північному сході – у Чернігівській і Сумській областях.

22 листопада снігові осередки зосередяться переважно на заході та півночі

23 листопада снігова зона розшириться: опади позначені в Чернігівській, Сумській, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях, місцями – у Запорізькій. На заході осередки снігу залишаться на Рівненщині, Житомирщині, Львівщині, Тернопільщині, Закарпатті, Івано-Франківщині та Буковині.

23 листопада снігова зона пошириться на центральні та східні області

24 листопада сніжитиме переважно на Чернігівщині, Сумщині, півночі та сході Київщини. Смуга опадів також простягнеться через Харківську, Полтавську й Дніпропетровську області, зачепить схід Кіровоградщини та окремі райони Миколаївщини. Біля узбережжя Одещини теж позначені снігові осередки.

24 листопада смуга снігу простягнеться від півночі через центр України

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