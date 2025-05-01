Насколько выше будет пенсия у украинца, который является ветераном войны, участником боевых действий или имеет инвалидность

Надбавки к пенсиям от 265 гривен в 2025 получают ветераны войны, участники боевых действий и лица с инвалидностью

Пенсионеры в Украине к своим выплатам могут получить надбавки, если относятся к льготным категориям населения, например, ветераны войны.

Больше всего смогут получить лица, имеющие статус инвалидности I группы в результате войны. А какие выплаты предусмотрены для других, разбирался "Телеграф".

Согласно данным пенсионного калькулятора, если 60-летний мужчина в 2025 году будет выходить на пенсию с 32 годами стажа и 10 тысячами гривен зарплатой, то ему предусмотрено 3506 гривны пенсии.

Если человек будет принадлежать к льготной категории населения, как ветеран войны, то его дополнительная выплата к пенсии составит 265 гривен. Когда он будет участником боевых действий, то сумма увеличится до 442 гривен.

В то же время, лиц с инвалидностью в результате войны ожидают следующие надбавки:

с I группой инвалидности — 885 гривен;

с ІІ группой инвалидности — 708 гривен;

с ІІІ группой инвалидности — 531 гривна.

То есть наибольшая надбавка будет для пенсионеров, имеющих инвалидность I группы в результате войны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто может выйти на пенсию в 60 лет, имея недостаточно стажа.