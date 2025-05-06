Навіть не за всі гроші світу: який літак можна купити в Україні (фото)

Ми проаналізували ринок та розписали 3 пропозиції

Знайти літак на вторинному ринку за доступною ціною — завдання не з простих. Однак навіть із сумою до 50 000 доларів можна знайти декілька цікавих варіантів для подорожей або навчання.

У цьому матеріалі "Телеграф" проаналізував популярний сайт купівлі-продажу та з'ясував, який літак можна купити, маючи в кишені таку суму.

Один із варіантів — Atec Zephyr 2000 року випуску за 30 000 доларів, що продається в Житомирі. Літак у хорошому технічному стані, представлений у жовтому кольорі, хоча не розмитнений. Є можливість обміну.

Судячи з наданих світлин, облаштований апарат на двох осіб: пасажира й пілота.

Другий Zephyr — 2002 року, наразі продається без розмитнення. Його технічний стан — б/в, але підтримується на високому рівні: обслуговування проходить регулярно у виробника, що свідчить про дбайливу експлуатацію. Літак має 1 352 години нальоту. Встановлено дволопастний пропелер SR3000 діаметром 1 700 мм. Це легкий спортивний літак, добре підходить для приватного використання або навчання.

Реєстрація — чеська, тобто літак наразі зареєстрований і продається в Чехії. Розрахований також на пілота й пасажира. Коштує такий товар 49 000 доларів.

Останньою пропозицією є амфібійний літак "Аеропракт" А-24 2004 року випуску від приватного власника. Це рідкісна трикласова модель (пілот + 2 пасажири) з можливістю зльоту та посадки як на землю, так і на воду.

Апарат розмитнений, тож готовий до експлуатації в Україні без додаткових бюрократичних витрат. Встановлено новий двигун Rotax 912ULS, куплений у 2019 році — він відпрацював лише 200 годин, що небагато для авіаційної техніки. Також встановлений радіатор збільшеного об’єму.

У комплекті йде італійський компресор flygaz — завдяки йому можна підвищити потужність двигуна до 135 к.с. (його ринкова ціна — 5 000 євро, але тут віддається безкоштовно). Крила зняті — літак підготовлений до транспортування. Ціна — приблизно 52 000 доларів.

Так, навіть із бюджетом до 50 тисяч доларів можна знайти повноцінний легкий літак — для подорожей, навчання або навіть польотів над водою. Пропозицій небагато, але серед них трапляються технічно доглянуті моделі з потенціалом для довготривалої експлуатації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що знайти надійне авто на вторинному ринку — непросте завдання, особливо коли бюджет обмежений, а попит на недорогі машини в умовах війни лише зростає. Як придбати авто до 3 000 доларів в Україні — далі в матеріалі.