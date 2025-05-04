Не Жигулями єдиними. Які іномарки можна купити за 2000 доларів на Львівщині

Звичайні робочі конячки, які дуже виручають під час роботи на полі, фермі чи поїздок

Мрія про розкішне й сучасне авто є у багатьох українців, проте інколи життя вимагає придбання бюджетного автомобіля для щоденних потреб. Часто недорога машина потрібна для роботи на фермі, поїздок у село, доставки товарів чи просто як "робоча конячка", яку не шкода експлуатувати в складних умовах.

"Телеграф" проаналізував актуальні пропозиції на ринку вживаних автомобілів у Львівській області та відібрав три варіанти, які можна придбати за 2000 доларів. За даними сайту AUTO.RIA.com, навіть за таку скромну суму реально знайти іномарку у відносно пристойному стані.

Volkswagen Polo 2001 року

Перший варіант – компактний Volkswagen Polo 2001 року випуску з 1,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 50 кінських сил. Автомобіль пропонується за 2000 доларів ( 83040 гривень) з пробігом 242 тисячі кілометрів.

Продавець запевняє, що машина використовується щодня та має зимову гуму. Влітку 2024 року на авто замінили трос щеплення та задні підшипники ступиць. У лютому 2025 змінено мастило й усі фільтри. Страховка дійсна до кінця 2025 року.

Citroen Xsara Picasso 2001 року

Другий варіант – мінівен Citroen Xsara Picasso 2001 року з дволітровим дизельним двигуном за 1900 доларів (78888 гривень). Пробіг цього автомобіля становить 324 тисячі кілометрів.

За словами власника, машина на ходу та використовується щодня. Присутні передні електросклопідйомники та однозонний клімат-контроль. Ймовірно, автомобіль не розмитнений, тому краще уточнити цю інформацію у продавця.

Citroen C5 2007 року

Третій варіант – седан Citroen C5 2007 року з 1,8-літровим бензиновим двигуном потужністю 140 кінських сил. Вартість становить 2000 доларів (83040 гривень). Пробіг – 263 тисячі кілометрів.

Власник чесно зазначає, що автомобіль був у ДТП і потребує ремонту гідравлічної магістралі. Водночас продавець демонструє відео, на якому видно роботу двигуна. Для тих, хто має певні навички автомеханіка або готовий вкласти додаткові кошти в ремонт, цей варіант може бути вигідним придбанням.

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