За такі гроші можна купити квартиру: у київському ЦУМі продають непристойно дорогу обручку

Має штучний камінь

У київському ЦУМ продають золоту обручку з діамантом за понад 1 млн грн. Така вартість і те, що камінь штучний, не натуральний, неабияк обурила мережу.

Один з пабліків Telegram опублікував допис, у якому показано рекламу каблучки за 1 млн, її продають у центрі Києва. У доларах ціна цієї прикраси склала понад 25 тисяч.

"Ого! Обручка за 1 мільйон гривень продається в ЦУМі. 25 тисяч доларів. У Харкові за ці гроші можна купити двушку в центрі міста!" — йдеться у повідомленні.

"Телеграф" вирішив перевірити цю інформацію. Дійсно на порталі компанії "SOLO", яка має магазин у ЦУМі, є каблучка за 1 млн грн і навіть не одна. Така вартість обумовлена тим, що компанія вирощує каміння на замовлення, індивідуально під кожного клієнта.

Вищевказана каблучка зроблена з білого золота, має діамант в 5,3 карата та вагу — 2,9 г. Її вартість складає 1,12 млн гривень.

Користувачів мережі обурила і сама вартість каблучки, і підпис під відео. Більшість людей вважають, що каблучка зі штучно вирощеним у лабораторії камінням не повинна стільки коштувати. Адже в ювелірній справі штучні ідеальні камінці не такі цінні, як справжні.

До того ж користувачі не впевнені, що в Харкові за 1 млн грн можна купити бодай якесь житло, про двокімнатну квартиру навіть не йдеться. Люди кажуть, що автор допису давно не бачив цін на нерухомість, адже вони навіть за час війни злетіли значно.

Водночас на порталах з продажу квартир є чимало варіантів житла за майже 1 млн грн як у Харкові, так навіть і в Києві.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у магазині для київської еліти продають вино за тисячу доларів і гнилі банани.