Є навіть популярні моделі: купити авто до 3000 доларів в Україні — це реальність (фото)

Три авто в гарному стані до 3000 доларів, які можна купити просто вже (

Знайти хороший та надійний автомобіль на вторинному ринку буває дуже складно, адже попит на бюджетні авто в Україні залишається високим, особливо в умовах війни.

"Телеграф" проаналізував портал з пошуку авто AUTO.RIA, і дізнався, що попри високий попит, на вторинному ринку України все ж таки можна знайти достатньо варіантів вживаних автомобілів вартістю до 3000 доларів. Серед них є як європейські, так і азійські моделі.

Ford Transit Connect 2010 — 3000 $ (124 170 грн)

Ford Transit Connect 2010 року випуску пропонується за 3000 доларів. Автомобіль оснащений дизельним двигуном об'ємом 1,8 літра потужністю 110 кінських сил та механічною коробкою передач. Пробіг становить 333 тисячі кілометрів.

Власник повідомляє, що автомобіль на ходу, має нову передню гуму, а двигун та ходова частина перебувають у хорошому стані.

Geely CK-2 2010 — 1950 $ (80 711 грн)

Geely CK-2 2010 року випуску можна придбати за 1950 доларів. Автомобіль обладнаний двигуном об'ємом 1,5 літра, що працює на газу та бензині, та має передній привід. Заявлений пробіг становить 190 тисяч кілометрів.

За словами продавця, автомобіль перебуває в чудовому технічному стані та не потребує додаткових вкладень у кузовні роботи чи фарбування. Серед переваг — повний комплект документів, справний кондиціонер, електросклопідйомники на всіх дверях, електрорегулювання дзеркал, сигналізація, якісна гума та литі диски R14.

BYD F3 2013 — 2500 $ (103 475 грн)

BYD F3 2013 року випуску пропонується за ціною 2500 доларів. Автомобіль має бензиновий двигун об'ємом 1,5 літра та механічну коробку передач. Пробіг складає 176 тисяч кілометрів.

Власник зазначає, що автомобіль обладнаний газовою установкою четвертого покоління, яка офіційно зареєстрована. Кузов не потребує зварювальних робіт, двигун у хорошому стані, салон оздоблений шкірою. Автомобіль має хорошу гуму та може бути переоформлений за бажанням покупця.

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