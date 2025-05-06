Даже не за все деньги мира: какой самолет можно купить в Украине (фото)

Мы проанализировали рынок и расписали 3 предложения

Найти самолет на вторичном рынке по доступной цене — задача не из простых. Однако даже с суммой до 50 000 долларов можно найти несколько интересных вариантов для поездок или обучения.

В этом материале "Телеграф" проанализировал популярный сайт купли-продажи и выяснил, какой самолет можно купить, имея в кармане такую сумму.

Один из вариантов – Atec Zephyr 2000 года выпуска за 30 000 долларов, продаваемого в Житомире. Самолет в хорошем техническом состоянии представлен в желтом цвете, хотя не растаможен. Есть возможность обмена.

Судя по предоставленным фотографиям, обустроен аппарат на двух человек: пассажира и пилота.

Второй Zephyr — 2002 года, сейчас продается без растаможки. Его техническое состояние б/у, но поддерживается на высоком уровне: обслуживание проходит регулярно у производителя, что свидетельствует о бережной эксплуатации. Самолет имеет 1 352 часа налета. Установлен двухлопастный пропеллер SR3000 диаметром 1 700 мм. Это легкий спортивный самолет, хорошо подходит для личного использования или обучения.

Регистрация — чешская, то есть самолет зарегистрирован и продается в Чехии. Рассчитан также на пилота и пассажира. Стоит такой товар в 49 000 долларов.

Последним предложением является амфибийный самолет "Аэропрокт" А-24 2004 года выпуска от частного владельца. Это редкая трехклассная модель (пилот + 2 пассажира) с возможностью взлета и посадки как на землю, так и воду.

Аппарат растаможен и готов к эксплуатации в Украине без дополнительных бюрократических расходов. Установлен новый двигатель Rotax 912ULS, купленный в 2019 году — он отработал всего 200 часов, что немного для авиационной техники. Также установлен радиатор увеличенного объема.

В комплекте идет итальянский компрессор flygaz – благодаря ему можно повысить мощность двигателя до 135 л.с. (его рыночная цена – 5 000 евро, но здесь отдается бесплатно). Крылья сняты – самолет подготовлен к транспортировке. Цена – примерно 52 000 долларов.

Да, даже с бюджетом до 50 000 долларов можно найти полноценный легкий самолет — для путешествий, учебы или даже полетов над водой. Предложений немного, но среди них встречаются технически ухоженные модели с потенциалом для длительной эксплуатации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что найти надежный автомобиль на вторичном рынке — непростая задача, особенно когда бюджет ограничен, а спрос на недорогие машины в условиях войны только растет. Как приобрести авто до 3 000 долларов в Украине – дальше в материале.