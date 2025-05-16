Українці можуть вийти на пенсію, навіть якщо їм не виповнилось 60. За яких умов

Можна вийти на пенсію, навіть якщо не вистачає півтора року стажу, але є умови

На пенсію достроково можна вийти українцям, яким залишилося не більше ніж півтора року до пенсійного віку. Це можливо за умови, коли роботодавець розриває трудовий договір з громадянином.

Законом України "Про зайнятість населення" передбачені випадки, коли трудовий договір між роботодавцем та пенсіонером розривається і літній особі залишається не більше півтора року до 60 років. За таких умов пенсіонер може достроково оформити пенсію, як повідомляє Державний центр зайнятості.

Підставами розриву трудового договору можуть бути ліквідація підприємства, реорганізація, банкрутство, перепрофілювання або скорочення штату.

Аби мати право на достроковий вихід на пенсію, українець повинен зареєструватися в службі зайнятості протягом 30 днів з моменту звільнення. Крім того, є ще дві умови — особі не мають протягом семи днів після реєстрації запропонувати підхідну роботу, а також пенсіонер повинен мати достатнього страхового стажу, який дає змогу оформити пенсію в мінімальному розмірі відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Для оформлення пенсії українцю потрібно звернутись до Центру зайнятості із заявою про передачу відповідного клопотання до Пенсійного фонду та заявою про припинення реєстрації, як безробітного.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто може оформити пенсію, навіть якщо має менше року стажу.