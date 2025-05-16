Украинцы могут выйти на пенсию, даже если им не исполнилось 60. При каких условиях

Можно выйти на пенсию, даже если не хватает полтора года стажа, но есть условия

На пенсию досрочно можно выйти украинцам, которым осталось не более чем полтора года до пенсионного возраста. Это возможно при условии, когда работодатель расторгает трудовой договор с гражданином.

Законом Украины "О занятости населения" предусмотрены случаи, когда трудовой договор между работодателем и пенсионером расторгается и пожилому лицу остается не более полутора лет до 60 лет. При таких условиях пенсионер может досрочно оформить пенсию, как сообщает Государственный центр занятости.

Основаниями разрыва трудового договора могут быть ликвидация предприятия, реорганизация, банкротство, перепрофилирование или сокращение штата.

Чтобы иметь право на досрочный выход на пенсию, украинец должен зарегистрироваться в службе занятости в течение 30 дней с момента увольнения. Кроме того, есть еще два условия — лицу не должны в течение семи дней после регистрации предложить подходящую работу, а также пенсионер должен иметь достаточный страховой стаж, который позволяет оформить пенсию в минимальном размере в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Для оформления пенсии украинцу нужно обратиться в Центр занятости с заявлением о передаче соответствующего ходатайства в Пенсионный фонд и заявлением о прекращении регистрации, как безработного.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто может оформить пенсию, даже если имеет меньше года стажа.