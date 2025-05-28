Можно ли 60-летнему с зарплатой в 40 тысяч ожидать пенсию в 14 тысяч

Чтобы иметь пенсию в 14 тыс., нужно зарабатывать от 40 тыс.

Пенсию в 14 тысяч гривен может получать 60-летний украинец, если имеет значительную зарплату и наработал норму стажа в 2025 году.

"Телеграф" узнал, сколько нужно зарабатывать в 2025 году и иметь лет страхового стажа, чтобы получать пенсию в 14 тысяч гривен. Для этого мы обратились к пенсионному калькулятору.

Если мужчине в 2025 году исполнилось 60 лет и на этот момент он уже наработал норму страхового стажа, то есть 32 года, согласно данным Пенсионного фонда, то для 14 023 гривен пенсии ему также нужно зарабатывать ежемесячно по 40 тысяч гривен.

Такие же условия будут действовать и для женщины, которая в 60 лет будет выходить на пенсию в 2025 году. Однако ее пенсия будет немножко больше — 14 058 гривен.

Обратите внимание, что суммы актуальны только тогда, когда пенсия будет оформляться на общих условиях. То есть лица не относятся к льготным категориям населения — ветераны войны, дети войны, почетные доноры, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет пенсия в 60 лет, если есть норма страхового стажа, но зарплата составляет всего 7 тысяч гривен.