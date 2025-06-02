За сіллю тільки в цей магазин. Де її купити за найнижчою ціною

На неї можна витратити трохи понад 10 гривень

Сіль знаходиться майже у кожного вдома. Наразі на неї можна витратити всього 12 гривень, якщо пошукати найбільш вигідні пропозиції або акції в магазинах.

"Телеграф" дізнався, які є цінники в різних популярних супермаркетах та проаналізував, де можна зекономити на спеції. Ми знайшли найдешевшу пропозицію за 11,90 гривень, але по акції.

Тож, найдешевше кіло солі можна купити в "ЕкоМаркет" за 11,90 гривень по акції.

На 1 гривню дорожче вона є в "Фора" та "Metro".

А за понад 13 гривень її можна купити в "Сільпо" та "Fozzyshop".

Якщо обирати більш популярні марки солі, то в "ЕкоМаркет" ціни стартують від 20,75 гривні, в "Фора" від 12,90 гривень, "Metro" від 28,90 гривень, в "Сільпо" від 28,99 гривні, а в "Fozzyshop" — 13,89 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на соняшниковій олії можна значно зекономити, однак якщо купувати не стандартну пляшку, а п'ятилітрову. Ми порахували, що українці зможуть не переплатити аж до 275 гривень лише в одному популярному українському магазині.