І це без акції. В яких магазинах можна купити яйця по майже 45 гривень

Різниця в цінниках на яйцях може сягати понад 30 гривень

В Україні продовжують дешевшати яйця й за місяць місцями ціна впала на майже 6 гривень. Однак в магазинах можна ще більше зекономити на десятці.

Середня ціна на десяток яєць від "Квочка" 28 травня 2025 року складає 67,90 гривень, за даними Мінфін. Місяцем раніше вартість сягала 73,40 гривень, тобто була вища на 5,9 гривні.

Тим часом за "Ясенсвіт" потрібно заплатити 73,53 гривні, але у квітні яйця від цієї марки були дешевшими на 0,13 гривні.

Де можна на них зекономити

Якщо, наприклад, купувати десяток яєць в "АТБ", то найдешевші можна взяти за 63,40 гривень від "Своя лінія".

У "Фора" найнижча ціна на яйця складає 44,30 гривень.

У "Fozzyshop" також можна купити десяток яєць за ціною, яка буде менш як 45 гривень — 44,90 гривень.

А от у "Сільпо" цінники на яйця стартують від 56,99 гривні, якщо брати 10 штук.

Тож, найбільше вдасться зекономити на яйцях саме в "Фора", купивши їх за 44,30 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких магазинах можна купити молоду картоплю, яка буде на 40 гривень дешевше.