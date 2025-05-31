Різниця аж 275 гривень! Де не переплатити за 5 літрів соняшникової олії

Місцями ціна сягає аж понад 500 гривень

Соняшникова олія, ймовірно, є в майже кожному продуктовому кошику українця. Деякі купують її в маленьких пляшках по майже літру, однак інші віддають перевагу більш великим об'ємам, наприклад, п'ятилітровим.

"Телеграф" проаналізував ціни на 5-літрові пляшки соняшникової олії в магазинах та дізнався, де вони є найдешевшими. Зекономити на цьому продукті вдасться аж до 275,35 гривні.

Наприклад у "Фора" ціна на олію соняшникову 5 літрів складає 494,0 гривень.

У "Мetro" ціни на 5-літрову пляшку олії стартують від 333,90 гривень.

"Сільпо" пропонує купити олію від 389,0 гривень.

Тим часом в "АТБ" вартість 5-літрової пляшки олії складає від 238,65 гривні.

А от у "Novus" купити 5-літрову пляшку олії можна за найнижчою ціною в 514 гривень.

Тож, найвигідніше 5-літрову пляшку олії можна буде купити в "АТБ", адже там ціна складає 238,65 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ми порівняли цінники на судака, ляща та форелі в магазинах і дізнались, де вдвічі не переплатити за ці види риб.