Де вдвічі не переплатити за рибу. Порівняли ціни на судака, ляща та форелі в магазинах

Найдорожчою виявилась форель

Судак, лящ та форель значно відрізняються між собою за вартістю. Крім того, різні магазини можуть ставити як нижчі, так і набагато вищі цінники.

"Телеграф" порівняв вартість популярних видів риби, а саме судака, ляща та форелі, в найбільших торгівельних мережах. Серед них є "Сільпо" та "Auchan".

Скільки коштує судак в магазинах та де можна зекономити

Ціна на судака в магазинах стартує від 143,89 гривні й може сягати 388,69 гривні. Найдешевшим він буде у "Varus".

На лящі можна зекономити до 50 гривень, адже найдешевшим він є в "Novus", за 69,99 гривні, а найдорожчим в "Varus" — 115,90 гривень.

Тим часом форель може коштувати як 249 гривень, так і 519 гривень. Тобто різниця у ціні складає 270 гривень. Найбільше зекономити на цій рибі вдасться у "Fozzyshop".

Тож, вигідніше купувати судак в кінці травня буде в Varus, лящ — в Novus, а форель — в Fozzyshop.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких магазинах можна купити десяток курячих яєць по майже 45 гривень. Ця ціна діє без акції.