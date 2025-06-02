За солью только в этот магазин. Где ее купить по самой низкой цене

На нее можно потратить чуть более 10 гривен

Соль находится почти у каждого дома. Сейчас на нее можно потратить всего 12 гривен, если поискать наиболее выгодные предложения или акции в магазинах.

"Телеграф" узнал, какие ценники в разных популярных супермаркетах и проанализировал, где можно сэкономить на специи. Мы нашли самое дешевое предложение за 11,90 гривны, но по акции.

Итак, наиболее дешевле кило соли можно купить в "ЭкоМаркет" за 11,90 гривны по акции.

На 1 гривну дороже она есть у "Фора" и "Metro".

А за свыше 13 гривен ее можно купить в "Сільпо" и "Fozzyshop".

Если выбирать более популярные марки соли, то в "Экомаркете" цены стартуют от 20,75 гривны, у "Фора" от 12,90 гривны, "Metro" от 28,90 гривны, в "Сільпо" от 28,99 гривны, а в "Fozzyshop" — 13,89 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на подсолнечном масле можно значительно сэкономить, однако если покупать не стандартную бутылку, а пятилитровую. Мы посчитали, что украинцы смогут не переплатить до 275 гривен только в одном популярном украинском магазине.