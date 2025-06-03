АТБ "розводить" людей? Покупець побачив дивні розбіжності у цінах в чеку (відео)

З чотирьох позицій в чеку тільки одна правильна

Чоловік побачив велику розбіжність у чеках АТБ і цінами на полицях. Покупець виявив, що з чотирьох придбаних товарів тільки один було пробито правильно.

Відповідне відео поширюють у телеграм-каналі. Подія нібито трапилась у Дніпрі на Слобожанському проспекті 68б.

За словами покупця, який записав відео своєї розмови з працівником магазину, ситуація склалася наступна:

Банани: ціна на полиці та в чеку збіглися — 72 гривні

Яблука: на полиці 62 гривні, в чеку пробито 64,95 гривні

Чай: на ціннику 17 гривень, а в чеку — 22,90 гривні

"З чотирьох позицій в чеку тільки одна правильна", — обурювався відвідувач, звертаючись до співробітника магазину з проханням пояснити такі розбіжності.

Працівник АТБ пообіцяв перевірити всі цінники по товарах покупця і повернути різницю в сумі переплати. Покупець погодився отримати компенсацію замість повного повернення товару.

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