Всього місяць економії на одній звичці і зможете відпочити в Одесі. Про що варто забути

Ця витрата здається дрібною, але в місяць вилітає значна сума

Літні мрії про море цілком досяжні — навіть без додаткових заробітків, адже відпочинок в Одесі може коштувати дешевше, ніж здається. Для цього достатньо просто на місяць відмовитися від популярної літньої звички — щоденного мохіто в кав’ярні.

Щоб відпочити в Одесі, можна витратити близько 100 євро, тобто приблизно 4900 гривень, за даними Booking. Цього вистачить, щоб заночувати у гостьовому домі Orange Guest Rooms 4 повноцінні доби.

Щоб зібрати таку суму, достатньо просто не витрачати щодня по 180 гривень на два коктейлі мохіто в кав’ярні. За 30 днів це дає 5400 гривень. Цього цілком вистачить на повноцінну мандрівку до Одеси.

Це чудовий приклад того, як відмова від дрібних щоденних витрат може перетворитися на реальну подорож. Але до цієї суми потрібно ще додати ціну білетів, обідів та різних інших потрібних витрат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на чому можна зекономити до 670 доларів або 28 тисяч гривень. Але мовиться не про відмову від кави, таксі чи інших подібних витрат.