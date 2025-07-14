Всего месяц экономии на одной привычке и сможете отдохнуть в Одессе. О чем стоит забыть

Эта трата кажется мелкой, но в месяц вылетает внушительная сумма

Летние мечты о море вполне достижимы — даже без дополнительных заработков, ведь отдых в Одессе может стоить дешевле, чем кажется. Для этого достаточно просто на месяц отказаться от популярной летней привычки — ежедневного мохито в кофейне.

Чтобы отдохнуть в Одессе, можно потратить около 100 евро, то есть примерно 4900 гривен, по данным Booking. Этого хватит, чтобы заночевать в гостевом доме Orange Guest Rooms 4 полноценных суток.

Чтобы собрать такую сумму, достаточно просто не тратить ежедневно по 180 гривен на два коктейля мохито в кафе. За 30 дней это дает 5400 гривен. Этого вполне хватит на полноценное путешествие в Одессу.

Это отличный пример того, как отказ от мелких ежедневных расходов может превратиться в реальное путешествие. Но к этой сумме нужно еще добавить цену билетов, обедов и различных других нужных расходов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на чем можно сэкономить до 670 долларов или 28 тысяч гривен. Но речь не об отказе от кофе, такси или других подобных расходов.