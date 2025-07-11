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Не достатньо відмовитись від кави чи таксі. На чому можна зекономити до 670 доларів

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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На чому можна зекономити Новина оновлена 11 липня 2025, 16:19
На чому можна зекономити. Фото Відкриті джерела

Ці витрати здаються дрібними

Часто ми звикаємо шукати економію в очевидних речах — відмовляємось від кави на винос, рідше їздимо таксі, скасовуємо зайві підписки. Але навіть після всього цього гроші "зникають" і накопичити їх так і не вдається.

Якщо більш детально передивитись свої витрати, то ви знайдете неочевидні й нестандартні покупки, на яких можна зекономити грошенят. Це передає "Телеграф".

Що варто переглянути

  • Косметика "про запас". Креми, маски, помади та засоби, які купуються "на майбутнє", часто так і залишаються на полицях. У результаті — до $20–30 щомісяця, ймовірно, просто йдуть у шухляду;
  • Дрібниці для затишку. Аромосвічки, серветки з принтом, ароматизатори для дому — приємно, але не обов’язково. Часто ці покупки емоційні. "Плюсом" ще десь 15 доларів в місяць;
  • Прання "трьох футболок". Вмикати пральну машину на кілька речей — нераціонально. Зайві витрати на воду та електрику можуть "з’їсти" до 5 доларів на місяць;
  • Кур'єр до дверей. Від звичайної доставки до відділення, це може бути дорожче на 1-2 долари. Якщо ви замовляєте хоча б двічі на місяць — то це вже 2-4 долари;
  • Комісії банків або непотрібні картки. Багато хто має додаткові банківські картки, які не використовують, але сплачують за їх обслуговування. Навіть 1–2 долари на місяць — це вже до 24 доларів на рік.

Тож, якщо зекономити на цих речах, в рік можна отримати до 670 доларів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за скільки вдасться зібрати кошти на кавову машину.

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#Економія #Накопичення