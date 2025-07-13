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Не хочете згущене молоко? Є три не менш смачні альтернативи

Автор
Марина Бондаренко
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Чим замінити згущене молоко
Чим замінити згущене молоко. Фото Колаж "Телеграфу"

Згущене молоко може подобатись не всім

Згущене молоко можуть використовувати у кондитерці або додавати його у каву. Але є ті, що не хочуть його вживати й планують замінити цей продукт чимось іншим, але теж солоденьким.

Є кілька масових, доступних та широко вживаних альтернатив, які можна знайти практично в кожному супермаркеті. Деякі з них можна додавати у гарячі напої, передає "Телеграф".

Товари, які можуть замінити згущене молоко:

  • Вершки (10–20%). Найпопулярніша альтернатива — вершки для кави, випічки та соусів. Не надто солодкі, але приємні за текстурою. Найменше ви заплатите 22,49 гривні за 125 грамів. Така ціна є в Сільпо;
  • Звичайне молоко з цукром. Ідеально підходить для млинців, какао або кремів. 450 грамів найдешевшого молока складе 19,49 гривні, а кіло цукру — 29,99 гривні;
  • Шоколадна або карамельна паста. Особливо улюблена серед дітей. Зручно мазати на хліб, додавати до начинок і тістечок. Щонайменше за 49,29 гривні ви купите 64 грамів арахісової пасти, за 169,0 гривень 260 грамів горіхової пасти, а за 179,0 гривень 350 грамів — звичайної шоколадної.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим замінити фісташки, за жменьку яких місцями потрібно віддати 140 гривень.

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#Ціни #Згущене молоко #Альтернатива