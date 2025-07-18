Не подобається болгарський перець? Чим можна замінити його у салатах
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Замість перцю можна купити інші овочі, зокрема цукіні, редис, огірок
Болгарський перець — популярний інгредієнт у салатах. Але не всім він до вподоби за смаковими вподобаннями або його просто не знайшлося в холодильнику.
Є овочі, які можуть замінити болгарський перець у холодних і теплих стравах. Список підготував "Телеграф".
Що обрати замість болгарського перцю
- Якщо хочеться "похрумтіти": огірок, редис, стеблова селера або кольрабі;
- Для кольору і яскравості: чері томати, червона капуста або варена кукурудза візуально замінять перець й додадуть салату колір;
- Для солодкуватого смаку: морква, свіжий цукіні або навіть запечений гарбуз — ідеальні варіанти, якщо хочеться зберегти солодку нотку в салаті;
- Для теплих салатів: запечені баклажани, томати або кабачки гарно поєднуються з крупами, сиром або соусами й здатні створити повноцінну альтернативу перцю.
Наразі 1 кілограм болгарського перцю, наприклад, в Сільпо можна взяти за від 121,9 до 146,0 гривень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що морозиво можна замінити й іншими продуктами, які забезпечать солодкий смак та прохолоду. Серед них не тільки напої.