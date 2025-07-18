Не подобається болгарський перець? Чим можна замінити його у салатах

Замість перцю можна купити інші овочі, зокрема цукіні, редис, огірок

Болгарський перець — популярний інгредієнт у салатах. Але не всім він до вподоби за смаковими вподобаннями або його просто не знайшлося в холодильнику.

Є овочі, які можуть замінити болгарський перець у холодних і теплих стравах. Список підготував "Телеграф".

Що обрати замість болгарського перцю

Якщо хочеться "похрумтіти" : огірок, редис, стеблова селера або кольрабі;

: огірок, редис, стеблова селера або кольрабі; Для кольору і яскравості: чері томати, червона капуста або варена кукурудза візуально замінять перець й додадуть салату колір;

чері томати, червона капуста або варена кукурудза візуально замінять перець й додадуть салату колір; Для солодкуватого смаку: морква, свіжий цукіні або навіть запечений гарбуз — ідеальні варіанти, якщо хочеться зберегти солодку нотку в салаті;

морква, свіжий цукіні або навіть запечений гарбуз — ідеальні варіанти, якщо хочеться зберегти солодку нотку в салаті; Для теплих салатів: запечені баклажани, томати або кабачки гарно поєднуються з крупами, сиром або соусами й здатні створити повноцінну альтернативу перцю.

Наразі 1 кілограм болгарського перцю, наприклад, в Сільпо можна взяти за від 121,9 до 146,0 гривень.

Скільки коштує болгарський перець в Сільпо

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що морозиво можна замінити й іншими продуктами, які забезпечать солодкий смак та прохолоду. Серед них не тільки напої.