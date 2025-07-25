Мрієте про Мальдіви? Скільки на них прийдеться збирати, якщо почати вже зараз

Усе залежить від бюджету

Накопичення великої суми здається складним завданням, особливо коли зарплата не дозволяє відкладати значні кошти, наприклад, аби полетіти відпочити на Мальдіви.

Однак навіть без високих доходів можна поступово відкладати кошти й ціль "відпочинок на Мальдівах" стане реальністю. Це лише питання часу. Наразі найбільш дешевий варіант туру коштує 92 438 гривень, згідно з даними "Поїхали з нами".

Якщо щомісяця відкладати по 2 500 гривень, зібрати 92 500 гривень можна буде за 37 місяців, тобто за три роки й один місяць. Це не надто швидко, але стабільність відіграє головну роль.

Для тих, хто має можливість відкладати більше, результати будуть значно швидшими. Наприклад, при щомісячному внеску в 5 000 гривень сума назбирається вже за 19 місяців, тобто менш ніж за два роки. Якщо ж щомісячно відкладати по 10 000 гривень, 92 500 гривень можна накопичити менш ніж за десять місяців.

Скільки коштує тур на Мальдіви

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна назбирати грошенят на популярний фен дайсон без стресу та навантажень на бюджет.