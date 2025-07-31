Пиво є, а креветок - немає? Чим можна замінити цей морепродукт

Ці продукти точно є в супермаркетах

Іноді буває, що хочеться креветок, а їх немає або не влаштовує ціна. Однак Існує кілька смачних та корисних альтернатив, які з легкістю замінять цей морепродукт.

"Телеграф" підготував список продуктів, які можна купити замість креветок. Є як дорожчі, так і дешевші альтернативи.

Що взяти в магазині

Кальмари. Мають схожу текстуру і ніжний смак, легко готуються й ідеально підходять для смаження, салатів і пасти. За 100 грамів кальмару очищеного, наприклад в Сільпо, ви віддасте 27,90 гривень;

Мають схожу текстуру і ніжний смак, легко готуються й ідеально підходять для смаження, салатів і пасти. За 100 грамів кальмару очищеного, наприклад в Сільпо, ви віддасте 27,90 гривень; Мідії. Ці морепродукти теж дуже популярні, з яскравим морським ароматом. Вони чудово доповнять супи, пасти або страви на грилі. Найдешевші мідії ви зможете купити за 33,0 гривень. Вони вже йдуть у соусі;

Ці морепродукти теж дуже популярні, з яскравим морським ароматом. Вони чудово доповнять супи, пасти або страви на грилі. Найдешевші мідії ви зможете купити за 33,0 гривень. Вони вже йдуть у соусі; Філе білої риби (наприклад, тріска або хек). Ніжне рибне м’ясо легко готується і часто використовується замість морепродуктів у різних стравах. За тріску (100 грамів) ви щонайменше заплатите 17,40 гривень, а за хек — 18,40 гривень.

Пояснимо, що наразі 100 грамів креветки можна купити за найнижчою ціною у 25,90 гривень. Кальмари та мідії будуть дорожчими за цей морепродукт, а тріска та хек, відповідно, дешевшими.

Ціна на креветку в Сільпо

Раніше "Телеграф" писав про те, чим можна замінити нагетси.