І солодкий, і солоний, і кислий, і гострий. Які соуси можна купити замість кетчупу до шашлику
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До шашлику зазвичай йде кетчуп, однак не всі його полюбляють. Замість нього можна купити інші не менш смачні соуси, які, може і не будуть схожі на нього.
Що можна купити замість кетчупу до м'яса, розбирався "Телеграф", У списку є аж сім соусів.
Що взяти в магазині
- Барбекю соус. Один із найпопулярніших замінників кетчупу. Має димний, солодко-гострий смак, який чудово поєднується зі свининою, куркою чи реберцями.
- Гірчично-медовий соус. Ніжний, солодкувато-гострий смак робить його ідеальним для запеченого або смаженого м’яса. Готується просто — змішується гірчиця, мед і трішки лимонного соку.
- Часниковий соус. На основі сметани, майонезу або йогурту з додаванням часнику та зелені — найкраще поєднання до шашлику або курячих крилець.
- Аджика. Традиційний кавказький соус із гострим перцем, часником та спеціями. Ідеально підійде тим, хто любить пікантне.
- Сальса. Мексиканський соус зі томатів з додаванням коріандру, цибулі, перцю чилі, лайму та кінзи.
- Ткемалі. Кисло-солодкий сливовий соус, що родом з Грузії. Гарно поєднується з жирним м’ясом, особливо зі свининою.
- Соус теріякі або соєвий з медом. Східна альтернатива — додає солодко-солоного смаку, карамелізує м’ясо при смаженні.
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