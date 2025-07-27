І солодкий, і солоний, і кислий, і гострий. Які соуси можна купити замість кетчупу до шашлику

Щось з цього списку вам точно сподобається

До шашлику зазвичай йде кетчуп, однак не всі його полюбляють. Замість нього можна купити інші не менш смачні соуси, які, може і не будуть схожі на нього.

Що можна купити замість кетчупу до м'яса, розбирався "Телеграф", У списку є аж сім соусів.

Що взяти в магазині

Барбекю соус. Один із найпопулярніших замінників кетчупу. Має димний, солодко-гострий смак, який чудово поєднується зі свининою, куркою чи реберцями.

Один із найпопулярніших замінників кетчупу. Має димний, солодко-гострий смак, який чудово поєднується зі свининою, куркою чи реберцями. Гірчично-медовий соус. Ніжний, солодкувато-гострий смак робить його ідеальним для запеченого або смаженого м’яса. Готується просто — змішується гірчиця, мед і трішки лимонного соку.

Ніжний, солодкувато-гострий смак робить його ідеальним для запеченого або смаженого м’яса. Готується просто — змішується гірчиця, мед і трішки лимонного соку. Часниковий соус. На основі сметани, майонезу або йогурту з додаванням часнику та зелені — найкраще поєднання до шашлику або курячих крилець.

На основі сметани, майонезу або йогурту з додаванням часнику та зелені — найкраще поєднання до шашлику або курячих крилець. Аджика. Традиційний кавказький соус із гострим перцем, часником та спеціями. Ідеально підійде тим, хто любить пікантне.

Традиційний кавказький соус із гострим перцем, часником та спеціями. Ідеально підійде тим, хто любить пікантне. Сальса. Мексиканський соус зі томатів з додаванням коріандру, цибулі, перцю чилі, лайму та кінзи.

Мексиканський соус зі томатів з додаванням коріандру, цибулі, перцю чилі, лайму та кінзи. Ткемалі. Кисло-солодкий сливовий соус, що родом з Грузії. Гарно поєднується з жирним м’ясом, особливо зі свининою.

Кисло-солодкий сливовий соус, що родом з Грузії. Гарно поєднується з жирним м’ясом, особливо зі свининою. Соус теріякі або соєвий з медом. Східна альтернатива — додає солодко-солоного смаку, карамелізує м’ясо при смаженні.

Соуси

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є 7 продуктів, якими можна замінити ковбасу.