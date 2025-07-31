Пиво есть, а креветок - нет? Чем можно заменить этот морепродукт

Эти продукты точно есть в супермаркетах

Иногда бывает, что хочется креветок, а их нет или не устраивает цена. Однако существует несколько вкусных и полезных альтернатив, которые с легкостью заменят этот морепродукт.

"Телеграф" подготовил список продуктов, которые можно купить вместо креветок. Есть как более дорогие, так и более дешевые альтернативы.

Что взять в магазине

Кальмары. Обладают похожей текстурой и нежным вкусом, легко готовятся и идеально подходят для жарки, салатов и пасты. За 100 граммов кальмара очищенного, например, в Сільпо, вы отдадите 27,90 гривны;

Обладают похожей текстурой и нежным вкусом, легко готовятся и идеально подходят для жарки, салатов и пасты. За 100 граммов кальмара очищенного, например, в Сільпо, вы отдадите 27,90 гривны; Мидии. Эти морепродукты тоже очень популярны с ярким морским ароматом. Они отлично дополнят супы, пасты или блюда на гриле. Дешевые мидии вы сможете купить за 33,0 гривны. Они уже уходят в соусе;

Эти морепродукты тоже очень популярны с ярким морским ароматом. Они отлично дополнят супы, пасты или блюда на гриле. Дешевые мидии вы сможете купить за 33,0 гривны. Они уже уходят в соусе; Филе белой рыбы (например, треска или хек). Нежное рыбное мясо легко готовится и часто используется вместо морепродуктов в разных блюдах. За треску (100 граммов) вы по меньшей мере заплатите 17,40 гривны, а за хек – 18,40 гривны.

Поясним, что сейчас 100 граммов креветки можно купить по самой низкой цене в 25,90 гривны. Кальмары и мидии будут дороже этого морепродукта, а треска и хек, соответственно, дешевле.

Цена на креветку в Сильпо

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