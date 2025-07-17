Школярів заженуть у класи чи дозволяь вчитися онлайн? Що змінить скасування закону "про дистанційку"

МОН скасує наказ про обмеження онлайн-навчання

Майбутній перший віцепрем'єр України Михайло Федоров заявив, що наказ Міністерства освіти №1112 про дистанційне навчання у школах під час війни скасують.

У відеозверненні Федоров розповів, що документ відмінять вже у п'ятницю, 18 липня. Серед причин — велика кількість зауважень від депутатів.

Що буде після скасування

Федоров пояснив, що влада не відмовляється від ідеї повернути дітей до класів. "Разом з депутатами ми будемо шукати шлях, як виводити дітей в офлайн, у безпечні школи", — сказав він.

Також потрібно надолужити знання, які діти втратили за роки пандемії та війни, наголосив Федоров. Поки що незрозуміло, який саме документ прийде на зміну скасованому наказу і які будуть нові правила для дистанційного навчання.

Що робив цей наказ

Наказ №1112 суттєво обмежував дистанційне навчання і змушував більше дітей йти до звичайних класів. Документ ділив школи на дві категорії залежно від наявності укриттів.

Школи з укриттями в радіусі 500 метрів мали працювати очно або змішано. Школи без укриттів могли працювати тільки дистанційно, але з жорсткими умовами — мінімум 20 учнів у класі замість попередніх п'яти.

Це створювало проблеми для маленьких шкіл, особливо в селах, де не вистачало учнів для формування дистанційних класів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що з 1 вересня в школах будуть зміни. Ми розповідали, кого вони стосуються.