Школярі проходитимуть військову підготовку — з тиром, смугами перешкод та домедичною допомогою

У мережі розгорілася активна дискусія щодо рішення влади

З 1 вересня 2025 року в українських школах предмет "Захист України" буде замінено на початкову загальновійськову підготовку. У Харкові ці уроки проходитимуть у спеціально обраних опорних школах кожного району.

Про це під час пресконференції 8 травня повідомила директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко. Вона зазначила, що учні вивчатимуть теоретичні та практичні аспекти, а також отримають домедичну підготовку.

"Ми хочемо створити опорні школи, де є, наприклад, тир, сучасний кабінет з цього предмету, стадіон, смуга перешкод, де є потужні викладачі, в тому числі ми зараз залучаємо і ветеранів, якщо вони мають відповідну освіту. І тоді, наприклад, ми зможемо в оцій опорній школі навчати дітей із двох, трьох чи чотирьох шкіл. У дітей повинно бути дві години цього предмету в тиждень. Ми зможемо брати один день в місяць і повністю присвячувати його даному предмету", — сказала вона.

У мережі розгорілася активна дискусія щодо рішення влади — користувачі розділилися в оцінці нових ініціатив. Одні — висловлюють сильне обурення та невдоволення, інші — підтримують нововведення.

"Що поганого в тому, що навчають домедичній підготовці, це базові вміння?"

"З глузду з'їхали?"

"Це треба було робити ще 2014 року. Але респект. Краще так, ніж ніяк"

"Дурдом!"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні розпочали перевірки середніх навчальних закладів щодо використання української мови в процесі навчання та поза ним. Інспекцію проводить уповноважений із захисту державної мови спільно з Державною службою якості освіти.