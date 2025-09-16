Які інвестиції стануть найкращими після перегляду ставки ФРС: поради аналітиків КИТ Group щодо євро, долара, крипти

Фахівці пояснили тонкощі управління власними заощадженнями

Напередодні засідання Федеральної резервної системи США, яке відбудеться 17 вересня, українцям варто уважно стежити за можливим її рішенням щодо ставки, адже воно безпосередньо вплине на динаміку долара, євро, золота, акцій та криптовалют.

На це звертають увагу аналітики мультисервісної FinTech компанії КИТ Group у своєму блозі.

Фахівці наголошують: ставка ФРС — це не абстрактний показник, а потужний економічний і психологічний драйвер, який визначає, чи готові інвестори ризикувати, а чи шукатимуть тихі гавані.

"Це історія про натовп, який то набігає купувати, то в паніці розпродає. А ФРС лише визначає, наскільки легко чи важко цьому натовпу дістати гроші для чергової гри", — пояснюють у блозі логіку подій і процесів аналітики КИТ Group.

Сценарій зниження ставки

У разі зниження ставки гроші шукають пригод: долар слабшає, акції злітають, крипта оживає, а золото відходить на другий план, бо не дає швидкого інвестиційного прибутку. За оцінками КИТ Group, у такому разі євро на глобальному ринку може піднятися до рівня 1,19–1,20 за долар, курс долара в Україні прямуватиме до коридору 41,20–41,40 грн/$, а євро — до 49,00–49,20 грн/€.

Оскільки сценарій зниження ставки ФРС зараз вважають найімовірнішим — аналітики деталізували його наслідки:

Долар слабшає. Тримати його на відсотках стає менш вигідно, попит падає. У цей момент інші валюти виглядають привабливішими.

Тримати його на відсотках стає менш вигідно, попит падає. У цей момент інші валюти виглядають привабливішими. Акції злітають. Дешеві гроші стимулюють бізнес розширюватися. Інвестори вірять у зростання та кидаються купувати. Попит підвищує ціни, котирування надуваються, наче повітряна куля.

Дешеві гроші стимулюють бізнес розширюватися. Інвестори вірять у зростання та кидаються купувати. Попит підвищує ціни, котирування надуваються, наче повітряна куля. Крипта оживає. Ринок ризиковий, але в моменти дешевих грошей саме ризик стає модним трендом. Інвестори прибігають скуповувати біткоїн та альткоїни, і котирування зростають уже не від фундаментальних новин, а від натиску попиту.

Ринок ризиковий, але в моменти дешевих грошей саме ризик стає модним трендом. Інвестори прибігають скуповувати біткоїн та альткоїни, і котирування зростають уже не від фундаментальних новин, а від натиску попиту. Золото втрачає блиск. Коли всі шукають швидких заробітків, тиха гавань стає нецікавою. Попит на золото зменшується, і воно може просісти в ціні.

"Так було у 2020–2021 роках: ФРС знизила ставку майже до нуля, в системі утворився надлишок грошей, і ми побачили, як акції технологічних компаній били рекорди, а біткоїн виріс із кількох тисяч до майже $69 000, — наводять аналітики історичні приклади наслідків зниження ставок ФРС. — Це класичний приклад того, як дешеві гроші роздувають ринки".

Сценарій, коли ставка ФРС без змін

Якщо ж ФРС залишить ставку на нинішньому рівні, що мало ймовірно, ринки опиняться в стані паузи. "ФРС робить паузу — і ринки роблять паузу разом із нею. У цей час золото грає роль страхового поліса, — пояснюють у КИТ Group.

Для України такий сценарій означатиме утримання курсу долара ближче до 41,70–42,00 грн/$, а євро коливатиметься в діапазоні 47,70–48,00 грн/€.

Криптовалюти за таких умов залишатимуться в "боковику", а золото утримає позиції як актив для страхування ризиків і довгострокових інвестиційно-ощадних стратегій.

Історичні паралелі

2022 року, коли ФРС різко підвищила ставку для боротьби з інфляцією, інвестори масово тікали з ризикових активів: біткоїн упав утричі, технологічні акції просіли, натомість золото вабило інвесторів як захист від шторму. А в 2023–2024 роках ставка залишалася на високому рівні, і ринки балансували без вираженого тренду.

"ФРС — це диригент світових фінансів. Її ставка задає темп і формує довгостроковий метатренд. Логіка проста: дешеві гроші надувають попитом ціни, дорогі або незмінні — стримують апетит і залишають ринок у рівновазі", — пояснюють аналітики, як правильно читати новини про дії ФРС, аби бачити, розуміти й прогнозувати механіку руху грошей для формування власних стратегій управління інвестиціями і заощадженнями.