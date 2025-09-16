Какие инвестиции станут лучшими после пересмотра ставки ФРС: советы аналитиков КИТ Group по евро, доллару, крипте

Специалисты объяснили тонкости управления собственными сбережениями

Накануне заседания Федеральной резервной системы США, которое состоится 17 сентября, украинцам стоит внимательно следить за возможным ее решением по ставке, ведь оно напрямую повлияет на динамику доллара, евро, золота, акций и криптовалют.

На это обращают внимание аналитики мультисервисной FinTech компании КИТ Group в своем блоге.

Специалисты отмечают: ставка ФРС — это не абстрактный показатель, а мощный экономический и психологический драйвер, который определяет, готовы ли инвесторы рисковать или будут искать тихую гавань.

"Это история о толпе, которая то набегает покупать, то в панике распродает. А ФРС лишь определяет, насколько легко или трудно этой толпе достать деньги для очередной игры", — объясняют в блоге логику событий и процессов аналитики КИТ Group.

Сценарий снижения ставки

В случае снижения ставки деньги ищут приключений: доллар слабеет, акции взлетают, крипта оживает, а золото отходит на второй план, потому что не дает быстрой инвестиционной прибыли. По оценкам КИТ Group, в таком случае евро на глобальном рынке может подняться до уровня 1,19–1,20 за доллар, курс доллара в Украине будет стремиться к коридору 41,20–41,40 грн/$, а евро — к 49,00–49,20 грн/€.

Поскольку сценарий снижения ставки ФРС сейчас считается наиболее вероятным, аналитики подробно описали его последствия:

Доллар слабеет . Держать его на процентах становится менее выгодно, спрос падает. В этот момент другие валюты выглядят более привлекательными.

. Держать его на процентах становится менее выгодно, спрос падает. В этот момент другие валюты выглядят более привлекательными. Акции взлетают. Дешевые деньги стимулируют бизнес к расширению. Инвесторы верят в рост и бросаются покупать. Спрос повышает цены, котировки раздуваются, как воздушный шар.

Дешевые деньги стимулируют бизнес к расширению. Инвесторы верят в рост и бросаются покупать. Спрос повышает цены, котировки раздуваются, как воздушный шар. Крипта оживает . Рынок рискованный, но в моменты дешевых денег именно риск становится модным трендом. Инвесторы прибегают скупать биткоины и альткоины, и котировки растут уже не от фундаментальных новостей, а от натиска спроса.

. Рынок рискованный, но в моменты дешевых денег именно риск становится модным трендом. Инвесторы прибегают скупать биткоины и альткоины, и котировки растут уже не от фундаментальных новостей, а от натиска спроса. Золото теряет блеск. Когда все ищут быстрые заработки, тихая гавань становится неинтересной. Спрос на золото уменьшается, и оно может просесть в цене.

"Так было в 2020–2021 годах: ФРС снизила ставку почти до нуля, в системе образовался избыток денег, и мы увидели, как акции технологических компаний били рекорды, а биткоин вырос с нескольких тысяч до почти $69 000, — приводят аналитики исторические примеры последствий снижения ставок ФРС. — Это классический пример того, как дешевые деньги раздувают рынки".

Сценарий, когда ставка ФРС без изменений

Если же ФРС оставит ставку на нынешнем уровне, что маловероятно, рынки окажутся в состоянии паузы. "ФРС делает паузу — и рынки делают паузу вместе с ней. В это время золото играет роль страхового полиса, — объясняют в КИТ Group.

Для Украины такой сценарий будет означать удержание курса доллара ближе к 41,70–42,00 грн/$, а евро будет колебаться в диапазоне 47,70–48,00 грн/€.

Криптовалюты в таких условиях останутся в "боковике", а золото удержит позиции как актив для страхования рисков и долгосрочных инвестиционно-сберегательных стратегий.

Исторические параллели

В 2022 году, когда ФРС резко повысила ставку для борьбы с инфляцией, инвесторы массово бежали из рисковых активов: биткоин упал в три раза, технологические акции просели, зато золото привлекало инвесторов как защита от шторма. А в 2023–2024 годах ставка оставалась на высоком уровне, и рынки балансировали без выраженного тренда.

"ФРС — это дирижер мировых финансов. Ее ставка задает темп и формирует долгосрочный метатренд. Логика проста: дешевые деньги раздувают спросом цены, дорогие или неизменные — сдерживают аппетит и оставляют рынок в равновесии", — объясняют аналитики, как правильно читать новости о действиях ФРС, чтобы видеть, понимать и прогнозировать механику движения денег для формирования собственных стратегий управления инвестициями и сбережениями.