Екстрим від Укрзалізниці: туристи показали небезпечний "атракціон" просто на вокзалі в Карпатах (відео)

УЗ запускає додаткові потяги в Карпати, але тамтешні платформи просто можуть прийняти такий пасажиропотік

Карпати можуть дивувати не тільки неймовірними краєвидами, а й потенційно небезпечними пригодами. Зокрема, на залізничних платформах. В деяких популярних туристичних локаціях, ширина платформи ледь досягає 1,5 метра.

Туристи діляться — відчуття незабутні, особливо коли по коліях поруч рухаються два потяги в протилежних напрямках. Вони також розмістили відео, щоб цю атмосферу "клаустрофобії від Укрзалізниці" відчули й інші.

Головна небезпека — не втриматися на ногах в такій ситуації. Люди діляться, що вітер дуже сильний.

Колись проходила практику на станції і поверталася додому і точно така сама платформа була.І я на ній стояла і ше люди були, їхав товарняк і моя електричка заходила, то такий потік вітру був що чуть не занесло. Наталія, коментаторка

Здебільшого, подібні вузькі платформи зустрічаються на проміжних станціях в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Окрім Ворохти, яка на відео, також вузькі перони можуть подарувати незабутні відчуття у Хусті, Ясінях, Виноградові-Закарпатському тощо. Наразі ці станції стали дуже популярними через ріст внутрішнього туризму та цікавості Карпатами. Укрзалізниця пускає додаткові потяги до цих станцій, щоб забезпечити турпотік.

Вузька платформа на вокзалі у Ясінях

Якою має бути ширина платформи

За державними будівельними нормами, ширина платформи залежить від пасажиропотоку, швидкості руху поїздів та наявності виходів і споруд. За ними на вокзалах бічні платформи мають бути мінімально 3 метри, і це тільки на вокзалах до 200 пасажирів.

На великих вокзалах проміжні платформи мають бути 4 метри. Однак вокзали будували ще в царські та радянські часи, коли норми були іншими. Розширити платформу часто неможливо через близькість гірського схилу, річки чи дороги, або ж це потребує значних інженерних робіт і коштів.

