Екстрим від Укрзалізниці: туристи показали небезпечний "атракціон" просто на вокзалі в Карпатах (відео)
УЗ запускає додаткові потяги в Карпати, але тамтешні платформи просто можуть прийняти такий пасажиропотік
Карпати можуть дивувати не тільки неймовірними краєвидами, а й потенційно небезпечними пригодами. Зокрема, на залізничних платформах. В деяких популярних туристичних локаціях, ширина платформи ледь досягає 1,5 метра.
Туристи діляться — відчуття незабутні, особливо коли по коліях поруч рухаються два потяги в протилежних напрямках. Вони також розмістили відео, щоб цю атмосферу "клаустрофобії від Укрзалізниці" відчули й інші.
Головна небезпека — не втриматися на ногах в такій ситуації. Люди діляться, що вітер дуже сильний.
Колись проходила практику на станції і поверталася додому і точно така сама платформа була.І я на ній стояла і ше люди були, їхав товарняк і моя електричка заходила, то такий потік вітру був що чуть не занесло.
Здебільшого, подібні вузькі платформи зустрічаються на проміжних станціях в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Окрім Ворохти, яка на відео, також вузькі перони можуть подарувати незабутні відчуття у Хусті, Ясінях, Виноградові-Закарпатському тощо. Наразі ці станції стали дуже популярними через ріст внутрішнього туризму та цікавості Карпатами. Укрзалізниця пускає додаткові потяги до цих станцій, щоб забезпечити турпотік.
Якою має бути ширина платформи
За державними будівельними нормами, ширина платформи залежить від пасажиропотоку, швидкості руху поїздів та наявності виходів і споруд. За ними на вокзалах бічні платформи мають бути мінімально 3 метри, і це тільки на вокзалах до 200 пасажирів.
На великих вокзалах проміжні платформи мають бути 4 метри. Однак вокзали будували ще в царські та радянські часи, коли норми були іншими. Розширити платформу часто неможливо через близькість гірського схилу, річки чи дороги, або ж це потребує значних інженерних робіт і коштів.
