Ці три знакові місця Карпат можна побачити за один день (фото, відео)

Куди поїхати в Карпати на вихідні? Ідеальний маршрут для туру чи самостійної поїздки

Курорти з цілющою водою, високі гори, полонини — переваги Карпатського регіону важко перерахувати. Однак серед загальної краси три місця вирізняються особливою увагою туристів. Побачити їх можна за один день. Це водоспад Шипіт, озеро Синевир та селище Колочава. Якщо відвідувати ці місця саме в такому порядку, вийде гарний маршрут.

Водоспад Шипіт

Багатокаскадний водоспад висотою близько 14 метрів, розташований біля підніжжя гори Ґемба в Закарпатській області. Шипотом його назвали за особливий звук — здалеку шум водограя чується як шепіт. Як і багато природних див, водоспад Шипіт має свою легенду про нещасливе кохання Івана та Марічки, яких розлучили її батьки. До найближчого села Пилипець — 6 кілометрів. Від водоспада до Синевира близько 30 кілометрів.

Вартість вхідних квитків:

Для дорослих — 20 грн.

Для учнів, студентів — 10 грн.

Озеро Синевир

Озеро Синевир або ж Морське око є найбільшим і найглибшим високогірним озером України. Розташоване на висоті в тисячу метрів над рівнем моря, воно утворилось понад 10 тисяч років тому. Вода тут дуже холодна, а глибина — до 22 метрів. Купатися в Синевирі не можна. Назву "Морське око" озеро здобуло через острівець, що як зіниця знаходиться посередині.

Озеро Синевир

Вартість вхідних квитків:

Для дорослих — 60 грн.

Для учнів, студентів — 30 грн.

Поруч з Синевиром розташовані реабілітаційний центр бурого ведмедя, екопарк "Долина Вовків", Синевирський перевал, звідки відкривається неймовірний краєвид.

Селище Колочава

Колочава — найбільше село Верховини на Закарпатті, відоме як "село 10 музеїв". Тут можна побачити скансен "Старе село", музей у дерев’яній церкві XVIII століття, експозиції про бокорашів, вузькоколійку та лінію Арпада. Весною Колочава перетворюється на "Долину крокусів". Доїхати до Колочави можна з Ужгорода, Воловця, Хуста, Мукачева. Від Колочави до Синевира близько 30 км, а до Шипота — 60 км.

Панорама Колочави / Фото: Farernik

Долина крокусів в Колочаві

