Не успеете за сутки – заблокируют счет? Юрист объяснил правила для ФОП
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Закон не устанавливает единого срока ответа на запросы финмониторинга, но игнорировать обращение банка специалисты не советуют
Украинцы не обязаны предоставлять документы банку за 24 часа только потому, что такой срок по телефону назвал сотрудник финмониторинга. Юрист советует не поддаваться на давление: проверьте, подлинный ли это запрос, и при необходимости аргументированно попросите больше времени.
Об этом сообщает "Телеграф". Подробнее читайте в материале: "Банки выбивают документы из украинцев и закручивают гайки ФОПам: давайте справки, которых не существует".
Какой срок отведен на ответ банку
Ни базовый закон о финансовом мониторинге №361-IX от 6 декабря 2019 года, ни профильное постановление Нацбанка №65 от 19 мая 2020 года не устанавливают четкий срок, в который клиенты должны отвечать на запросы банков и предоставлять документы. Поэтому требование собрать бумаги за несколько часов или за сутки само по себе не обязывает клиента уложиться именно в этот срок.
"24 часа – не универсальный законодательный срок. Если банк требует документы за сутки, нужно проверить подлинность требования, выяснить его содержание и при необходимости обоснованно попросить больше времени", – отметил в комментарии изданию "Телеграф" адвокат, советник адвокатского объединения Leshchenko&Partners Сергей Заянчуковский.
Наказать клиента именно за нарушение срока, которого нет в законодательстве, нельзя: для санкций банку понадобится другое формальное основание. В судебных спорах обычно считают нормальным, если клиент предоставляет документы в течение 10–14 рабочих дней. Это относится к ситуациям, когда нет явно подозрительных операций – крупных сумм, рекордного количества переводов, платежей, превышающих официальные доходы, и других подобных обстоятельств.
Как проверить звонок сотрудника финмониторинга
Даже если собеседник угрожает лишить клиента счета и денег, специалисты советуют не поддаваться давлению, но и не игнорировать звонок. Сначала уточните название банка, имя сотрудника, его подразделение, причину звонка, список необходимых документов и срок их подачи.
"Телефонный звонок – допустимый способ коммуникации, но перед передачей документов стоит самостоятельно обратиться в банк через официальный канал", – подчеркнул Заянчуковский.
Адвокат советует закончить разговор и открыть банковское приложение или позвонить по номеру, который вы сами нашли на официальном сайте банка или на своей карте. Не полагайтесь только на номер входящего звонка. У оператора уточните, действительно ли банк проводит финансовую проверку и направлял ли такой запрос.
Во время неожиданного звонка нельзя сообщать PIN-код, CVV/CVC, пароли и одноразовые коды подтверждения, а также предоставлять удаленный доступ к телефону или компьютеру. Так вы не передадите чувствительные данные человеку, который лишь представился сотрудником банка.
Как получить запрос и передать документы
После устного требования письменно обратитесь в банк и попросите официальный запрос за подписью руководства. Список необходимых документов лучше получить через защищенное банковское приложение, интернет-банкинг или другой согласованный с банком канал. Так вы зафиксируете содержание обращения и сможете подготовить ответ.
Копию паспорта, налоговые декларации, выписки и договоры отправляйте, только проверив адресата. Не передавайте такие документы через случайные мессенджеры и по неподтвержденным адресам.
Сохраняйте сообщения, переписку, номера обращений, подтверждения передачи документов и указанные сроки. Эти материалы могут понадобиться, чтобы обжаловать действия банка, в том числе если спор дойдет до суда.
Как сообщал "Телеграф", материалы, собранные во время операций через платежные терминалы, могут понадобиться Нацбанку для проверок по финмониторингу, а правоохранителям – для уголовных производств при работе терминалов. Чтобы провести операцию, пользователь должен указать номер карты и финансовый телефон, а затем ввести одноразовый код из SMS или push-сообщения. Значит, финансовый контроль может затрагивать повседневные платежи и связанные с ними данные, а не только ответы на запросы документов. Глава Госфинмониторинга Филипп Пронин также отмечал, что борьба с минимизацией налогообложения выходит на первый план.