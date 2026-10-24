Не успеете за сутки – заблокируют счет? Юрист объяснил правила для ФОП

Закон не устанавливает единого срока ответа на запросы финмониторинга, но игнорировать обращение банка специалисты не советуют

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Украинцы не обязаны предоставлять документы банку за 24 часа только потому, что такой срок по телефону назвал сотрудник финмониторинга. Юрист советует не поддаваться на давление: проверьте, подлинный ли это запрос, и при необходимости аргументированно попросите больше времени.

Об этом сообщает "Телеграф". Подробнее читайте в материале: "Банки выбивают документы из украинцев и закручивают гайки ФОПам: давайте справки, которых не существует".

Какой срок отведен на ответ банку

Ни базовый закон о финансовом мониторинге №361-IX от 6 декабря 2019 года, ни профильное постановление Нацбанка №65 от 19 мая 2020 года не устанавливают четкий срок, в который клиенты должны отвечать на запросы банков и предоставлять документы. Поэтому требование собрать бумаги за несколько часов или за сутки само по себе не обязывает клиента уложиться именно в этот срок.

"24 часа – не универсальный законодательный срок. Если банк требует документы за сутки, нужно проверить подлинность требования, выяснить его содержание и при необходимости обоснованно попросить больше времени", – отметил в комментарии изданию "Телеграф" адвокат, советник адвокатского объединения Leshchenko&Partners Сергей Заянчуковский.

Наказать клиента именно за нарушение срока, которого нет в законодательстве, нельзя: для санкций банку понадобится другое формальное основание. В судебных спорах обычно считают нормальным, если клиент предоставляет документы в течение 10–14 рабочих дней. Это относится к ситуациям, когда нет явно подозрительных операций – крупных сумм, рекордного количества переводов, платежей, превышающих официальные доходы, и других подобных обстоятельств.

Как проверить звонок сотрудника финмониторинга

Даже если собеседник угрожает лишить клиента счета и денег, специалисты советуют не поддаваться давлению, но и не игнорировать звонок. Сначала уточните название банка, имя сотрудника, его подразделение, причину звонка, список необходимых документов и срок их подачи.

"Телефонный звонок – допустимый способ коммуникации, но перед передачей документов стоит самостоятельно обратиться в банк через официальный канал", – подчеркнул Заянчуковский.

Адвокат советует закончить разговор и открыть банковское приложение или позвонить по номеру, который вы сами нашли на официальном сайте банка или на своей карте. Не полагайтесь только на номер входящего звонка. У оператора уточните, действительно ли банк проводит финансовую проверку и направлял ли такой запрос.

Во время неожиданного звонка нельзя сообщать PIN-код, CVV/CVC, пароли и одноразовые коды подтверждения, а также предоставлять удаленный доступ к телефону или компьютеру. Так вы не передадите чувствительные данные человеку, который лишь представился сотрудником банка.

Как получить запрос и передать документы

После устного требования письменно обратитесь в банк и попросите официальный запрос за подписью руководства. Список необходимых документов лучше получить через защищенное банковское приложение, интернет-банкинг или другой согласованный с банком канал. Так вы зафиксируете содержание обращения и сможете подготовить ответ.

Копию паспорта, налоговые декларации, выписки и договоры отправляйте, только проверив адресата. Не передавайте такие документы через случайные мессенджеры и по неподтвержденным адресам.

Сохраняйте сообщения, переписку, номера обращений, подтверждения передачи документов и указанные сроки. Эти материалы могут понадобиться, чтобы обжаловать действия банка, в том числе если спор дойдет до суда.

Как сообщал "Телеграф", материалы, собранные во время операций через платежные терминалы, могут понадобиться Нацбанку для проверок по финмониторингу, а правоохранителям – для уголовных производств при работе терминалов. Чтобы провести операцию, пользователь должен указать номер карты и финансовый телефон, а затем ввести одноразовый код из SMS или push-сообщения. Значит, финансовый контроль может затрагивать повседневные платежи и связанные с ними данные, а не только ответы на запросы документов. Глава Госфинмониторинга Филипп Пронин также отмечал, что борьба с минимизацией налогообложения выходит на первый план.