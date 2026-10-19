З деяких українців банк спише 150 грн вже у листопаді. Хто втратить гроші

Новий тариф запрацює з 1 листопада

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З 1 листопада 2026 року державний "Ощадбанк" спише 150 гривень з рахунків деяких своїх клієнтів. Зокрема зростає вартість обслуговування неактивних поточних рахунків (без картки).

Про зміну тарифів банк повідомив на своїй сторінці. Підвищення вартості набуває чинності 1 листопада.

"Згідно із затвердженими змінами вартість обслуговування неактивних поточних рахунків (без картки) зросте до 150 грн", – повідомили в "Ощадбанку".

З 1 листопада "Ощадбанк" підвищить плату за обслуговування неактивних рахунків без картки. Фото: Мінфін

Рішення змінює умови обслуговування поточних рахунків, затверджені постановою правління "Ощадбанку" від 16 квітня 2009 року №124 зі змінами та доповненнями. Водночас у фінустанові не уточнили, з якою періодичністю будуть списувати кошти, також невідомо, що буде, якщо на неактивному рахунку менш як 150 гривень.

Які рахунки вважаються неактивними

Рахунок зазвичай вважають неактивним, якщо протягом установленого періоду за ним не проводили операцій, які банк враховує для визначення активності. Наприклад, людина відкрила рахунок, щоб отримати переказ або оплатити конкретну послугу, а згодом перестала ним користуватися.

Рахунок залишається відкритим, і банк продовжує його обслуговувати. Поточні рахунки без картки використовують для зберігання грошей, отримання окремих переказів та інших банківських операцій без платіжної картки.

Нагадаємо, якщо вчасно не оновити дані про роботу та дохід, банк може заблокувати картку. Детальні роз'яснення з цього питання "Телеграфу" надав керівник корпоративної практики, партнер компанії "Алєксєєв, Боярчуков та партнери" Тарас Ковальський.