Гроші закінчуються раніше дня зарплати? Українці зізналися, чи доводиться їм влазити у борги
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Ті, хто не бере гроші у борг, — у меншості
Багатьом українцям не вистачає грошей від зарплати до зарплати. Люди беруть мікропозики, влазять у борги, або користуються кредитним лімітом на банківських картах.
"Телеграф" запитав читачів своєї Facebook-сторінки, чи доводиться їм брати мікрозайми чи гроші в борг до зарплати. Більшість має потребу позичати кошти.
Мікрозайм — це невеликий грошовий кредит на короткий термін, який видають небанківські фінансові установи. Зазвичай вони беруть великі відсотки, а якщо людина не повернула гроші вчасно, за неї беруться колектори.
Дехто відповів на питання коротко — "так". Частина коментаторів пише, що користуються кредитною карткою. По суті це також борг, але у свого банку та на більш лояльних для клієнта умовах.
Проте кілька людей написали, що не дозволяють собі брати борги у будь-якій формі та обирають розраховувати на власні сили. Проте таких коментарів менше.
Ось деякі з коментарів:
- Ні, я не можу в них залізти, тому що ще не вилазив
- Ніколи не беру, бо не люблю це робити. Завжди розраховую на свої сили.
- Завжди в кредитній картці
- Кредитна картка
Нагадаємо, раніше українці розповіли "Телеграфу", на чому зараз їм доводиться жорстко економити. Відповіді виявилися дуже цікавими.