Гроші закінчуються раніше дня зарплати? Українці зізналися, чи доводиться їм влазити у борги

Ті, хто не бере гроші у борг, — у меншості

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Багатьом українцям не вистачає грошей від зарплати до зарплати. Люди беруть мікропозики, влазять у борги, або користуються кредитним лімітом на банківських картах.

"Телеграф" запитав читачів своєї Facebook-сторінки, чи доводиться їм брати мікрозайми чи гроші в борг до зарплати. Більшість має потребу позичати кошти.

Мікрозайм — це невеликий грошовий кредит на короткий термін, який видають небанківські фінансові установи. Зазвичай вони беруть великі відсотки, а якщо людина не повернула гроші вчасно, за неї беруться колектори.

Дехто відповів на питання коротко — "так". Частина коментаторів пише, що користуються кредитною карткою. По суті це також борг, але у свого банку та на більш лояльних для клієнта умовах.

Проте кілька людей написали, що не дозволяють собі брати борги у будь-якій формі та обирають розраховувати на власні сили. Проте таких коментарів менше.

Ось деякі з коментарів:

Ні, я не можу в них залізти, тому що ще не вилазив

Ніколи не беру, бо не люблю це робити. Завжди розраховую на свої сили.

Завжди в кредитній картці

Кредитна картка

Нагадаємо, раніше українці розповіли "Телеграфу", на чому зараз їм доводиться жорстко економити. Відповіді виявилися дуже цікавими.