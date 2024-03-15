Одній автівці знесло дах: у Києві трапилась смертельна аварія

Попередньо, водій тверезий

На Кільцевій дорозі поблизу Києва трапилась страшна ДТП. Зіштовхнулись 2 автівки — Renault та Volkswagen.

Як повідомляють у поліції Києва, на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Також викликали медиків та співробітників ДСНС.

Як встановили правоохоронці, зіткнення спричинив 64-річний водій автомобіля Renault. Він намагався перелаштуватись у ліву смугу, але не надав переваги у русі іншому автомобілю.

Удар був таким сильним, що Volkswagen, який рухався у лівій смузі, відкинуло на металевий відбійник. Після цього автівка перекинулась. Як видно на фото, у неї навіть не залишилось даху, машина дуже потрощена. На жаль, водій Volkswagen загинув на місці події. Йому було 38 років.

Правоохоронці кажуть, що водій авто Renault був тверезим. Столичні слідчі повідомили водію Renault про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За це керманич авто може отримати до 8 років позбавлення волі.

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