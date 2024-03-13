У центрі Києва масштабна ДТП: на світлофорі зіткнулися одразу сім авто (відео, карта)

Невідомо, чи є постраждалі в ДТП

У Києві на бульварі Лесі Українки сталася масштабна ДТП. За наявними даними, постраждали сім автомобілів.

Про це повідомили у столичній патрульній поліції, а відео аварії публікують у місцевих Telegram-каналах. Подробиць ДТП на даний момент немає.

Аварія сталася на бульварі Лесі Українки у бік вулиці Басейної на світлофорі. На відео видно, що в автомобілів значні механічні пошкодження: пом’яті капоти та бампери, розбиті фари, а в одного з авто відпала задня частина бампера.

У поліції поки не повідомляють, через що сталася ДТП, і хто її винуватець. Але просять мешканців та гостей Києва заздалегідь планувати свій маршрут, особливо через Печерський район. На місці працюють лікарі швидкої допомоги та правоохоронці, але інформації про постраждалих також немає.

"У зв’язку з ДТП за участю семи авто на бульварі Лесі Українки рух транспорту утруднений у напрямку вулиці Басейної. Врахуйте цю інформацію при плануванні маршруту своєї поїздки", — кажуть у патрульній поліції.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві зіткнулися легковик та вантажівка. Обидва автомобілі перетворилися на купу металу через силу удару.