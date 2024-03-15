ДТП паралізувало Дніпро: місто застигло у довжелезних заторах після аварії (відео)
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Стовп, який упав на дорогу, частково зупинив рух
У пʼятницю, 15 березня, жахлива ДТП паралізувала Дніпро. Місто застигло у довжелезних заторах.
Про це інформують місцеві телеграм-канали, а також публікують відео з місця подій. Зазначається, що автомобільна аварія сталась на вʼїзді на Центральний (Новий) міст з лівого берега міста.
"Джип розмотався в електроопору на в'їзді на Новий міст з лівого берега. Обірвано контактну мережу для тролейбусів. Рух майже паралізовано", — йдеться у повідомленні.
На опублікованому відео видно, що джип Ford стоїть поблизу завалено стовпу електроопори, а навколо нього лежать дроти контактної мережі для громадського транспорту. Стовп упав на проїжджу частину дорогу та паралізував рух.
Зазначається, що авто Honda зіткнулось з Ford, а той влетів у стовп. Водія автомобіля Ford "швидка" забрала до лікарні.
Масштабні затори охопили лівий берег міста у напрямку центра, зазначають містяни. У таких умовах звичні 5-10 хвилин дороги, аби перетнути Новий міст, перетворились на більш як 30 хвилин.
Альтернативним шляхом для Дніпрян є Амурський міст, проте цей шлях потребує більше часу, який може дорівнювати тому, який простоять автівки чи громадський транспорт у заторі.
Зазначається, що наслідки ДТП вже ліквідує аварійна служба. Стару опору, яка внаслідок падіння перекрила рух, демонтують і встановлюють тимчасову підвіску контактної мережі.
Раніше "Телеграф" писав, що на Кільцевій дорозі поблизу Києва трапилась страшна ДТП. Зіштовхнулись 2 автівки — Renault та Volkswagen.