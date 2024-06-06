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Відключення світла на Одещині: чи діють графіки та як вимикатимуть електроенергію сьогодні (графіки)

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Світло Новина оновлена 06 червня 2024, 13:42
Світло. Фото Колаж "Телеграфу"

Значний дефіцит електроенергії зберігається

В Україні продовжують діяти стабілізаційні графіки відключень світла, які також стосуються Одеси та області. У четвер, 6 червня, обмеження електроенергії діятимуть протягом всієї доби.

Про це повідомили в "ДТЕК Одеські електромережі". Зазначається, що наразі виділених лімітів вистачить на 70% потреб області.

"При цьому є велика ймовірність відключення електрики не тільки в сірій, а й світло-сірій зоні", — йдеться у повідомлені.

Зауважимо, що внаслідок перевантаження потужностей можуть бути введені екстрені відключення, як це було 5 червня. В такому разі графіки не діятимуть, а відсутність електроенергії може тривати понад 4 години.

Задля запобігання такої ситуації енергетики закликають українців економити електрику та не вмикати багато приладів одночасно, особливо у час пік чи одразу після вмикання світла.

Графіки відключень світла

Раніше "Телеграф" писав, що у частині областей України світла може не бути до 20 години.

Теги:
#Україна #Одеса #Світло #Графіки відключень