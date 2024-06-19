Відключення світла у Дніпрі: як діятимуть графіки 19 червня

Причина відключень – прогнозоване зростання споживання через спекотну погоду

У середу, 19 червня, графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовувати протягом усього дня для побутових та промислових споживачів. Крім того, на деяких вулицях світла не буде через ремонтні роботи.

В Укренерго пояснюють, що причиною цього є спекотна погода. Зазначається, що цього дня по всій Україні будуть використовуватись графіки відключень з 00.00 до 24.00.

На сайті ДТЕК можна дізнатися актуальну інформацію про відключення електроенергії у Дніпрі та області. Для цього необхідно вписати населений пункт та адресу.

Також дізнатися про відключення у місті та області можна такими способами:

чат-бот "ДТЕК Дніпровські електромережі" в Telegram ;

"ДТЕК Дніпровські електромережі" в Telegram ; кол-центр : за телефонами 0 800 301 497, (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.

У міській раді повідомляють, що відразу ряд вулиць сьогодні залишився без електроенергії на 10 годин.

Так, у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК 19 червня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

просп. Олександра Поля: 141-А;

вул. Незалежності: 18-А, 18-Б, 28-Г.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, скільки ще в Україні відключатимуть світло.