Отключения света в Днепре: как будут действовать графики 19 июня

Причина отключений – прогнозируемый рост потребления из-за более жаркой погоды

В среду, 19 июня, графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всего дня для бытовых и промышленных потребителей. Кроме того, на некоторых улицах света не будет из-за ремонтных работ.

В Укрэнерго объясняют, что причиной тому является жаркая погода. Отмечается, что в этот день по всей Украине будут использоваться графики отключений с 00.00 до 24.00.

На сайте ДТЭК можно узнать актуальную информацию об отключении электроэнергии в Днепре и области. Для этого необходимо ввести населенный пункт и адрес.

Также узнать об отключениях в городе и области можно следующими способами:

чат-бот "ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram;

"ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram; кол-центр: по телефонам 0 800 301 497, (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.

В городском совете сообщают, что .сразу ряд улиц сегодня остался без электроэнергии на 10 часов.

Так, в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК 19 июня, с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

просп. Александра Поля: 141-А;

ул. Независимости: 18-А, 18-Б, 28-Г.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что директор центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, сколько еще в Украине будут отключать свет.