Справа Педуса та дніпровських прокурорів: стало відомо, коли САП передасть її до суду

У Дніпрі на корупції раніше попались прокурори та адвокат

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерує "справу Педуса" до суду після 31 липня 2024 року. По цій справі проходять заступник керівника Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області Станіслав Батрак, прокурора Слобожанської окружної прокуратури Сорі Саване та адвокат Олексій Педус.

Вищий антикорупційний суд 17 червня прийняв рішення обмежити сторону захисту у строках ознайомлення з матеріалами слідства. Вона зможе це зробити до 31 липня 2024 року, пише "Слово і діло".

"Клопотання ― задовольнити частково. Встановити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 31 липня 2024 року включно, після спливу якого сторона захисту вважатиметься такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні", ― передає портал рішення суду.

Зазначимо, що заступник керівника Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області Станіслав Батрак отримав підозру у створенні штучних доказів обвинувачення та притягнення до кримінальної відповідальності невинної особи. Таку ж підозру від НАБУ та САП отримав прокурор тієї ж прокуратури Сорі Саване.

Третім фігурантом по справі проходить адвокат Олексій Педус. За версією слідства, саме він підбурив особу, щоб та дала йому неправомірну вигоду за те, щоб він розв’язав питання з вище вказаними прокурорами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що суд обрав запобіжний засіб колишньому заміснику Єрмака. Його підозрюють у незаконному збагаченні.